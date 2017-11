La Karton Spa di Sacile acquisisce la Gekoplast

SACILE - Karton Spa, leader europeo nella produzione e trasformazione di lastre alveolari e compatte in polipropilene, specializzata nel settore del 'reusable packaging' con sede a Sacile, annuncia che ha presentato un'offerta vincolante per l’acquisizione del 100% dell’azienda Gekoplast, che ha sede a Krupski Mlyn, nel Distretto Industriale dell’Alta Slesia, in Polonia.



L'azienda acquisita è quotata alla borsa di Varsavia

Gekoplast, azienda quotata alla borsa di Varsavia e controllata dal fondo di private equity Capital Partners, è una dinamica realtà fondata nel 2010, specializzata nella produzione e trasformazione di lastre in polipropilene. Ha registrato costanti trend di incremento, chiudendo il 2016 con un fatturato di circa 21 milioni di euro. L’azionista di maggioranza che detiene oltre il 73% ha confermato l’adesione all’offerta. La finalizzazione dell’offerta pubblica di acquisto è prevista entro dicembre 2017.



Crescita e consolidamento per la Karton Spa

Il management di Karton Spa commenta: «L’acquisizione di Gekoplast è una tappa importante, per la crescita e il consolidamento della nostra Azienda. La prossimità della società polacca ai mercati di sbocco è per noi strategica per rafforzare la leadership nel mercato europeo e per potenziare la capacità produttiva. Questa acquisizione e i recenti investimenti negli stabilimenti italiani del gruppo ci consentiranno di far fronte alla crescente domanda di packaging riutilizzabile in Europa. Con l’acquisizione della Gekoplast il Gruppo Karton punta a superare i 100 milioni di euro di fatturato per il 2018».