A Pordenone attivato un corso per proprietari di cani

PORDENONE - L’amministrazione comunale propone nuovamente il corso per proprietari di cani che negli ultimi anni era stato gestito dall’Azienda Sanitaria. Il 18 e 19 novembre infatti sarà attivato il corso base teorico-pratico al Comando di Polizia locale in via Oderzo mentre la prova pratica si terrà in occasione della manifestazione 'Porte aperte agli animali' il 3 dicembre preso la Fiera di Via Treviso. Per iscriversi è sufficiente rivolgersi all’Ufficio tutela animali del comune di Pordenone telefonando allo 0434 392615 -392603 oppure via email all’indirizzo paola.ortone@comune.pordenone.it.



Corso per una conoscenza dei comportamenti e degli istinti

«Abbiamo voluto rilanciare questo servizio - osserva l’assessore Stefania Boltin - poiché riteniamo che la conoscenza dei comportamenti e degli istinti del cane devono essere conosciuti per evitare situazioni con conseguenze spiacevoli per uomini ed animali. Ed è particolarmente indicato per i proprietari di cani 'morsicatori'. Il corso - prosegue - condotto da persone professionalmente qualificate è sostenuto assieme al Comune dall’Ass 5 dall’Ordine dei medici veterinari del territorio pordenonese e aiuterà i proprietari a capire come gestire al meglio il proprio animale: una visione a 360° del loro benessere».



Inizio del corso sabato 18 novembre

Sabato 18 con inizio alle 9 il corso sarà introdotto dalla relazione di Eriberta Ros che tratterà del tema legato al comportamento, ai bisogni e sulle principali cause di sofferenza del cane. Emanuela Altinier alle 9.45 si occuperà del linguaggio del cane e dopo la pausa alle 11.15 circa, degli errori nella comunicazione. Il ruolo della Polizia locale finalizzato alla tutela del benessere animale sarà illustrato verso le 12.15 dal Comandante del Corpo Stefano Rossi, che chiuderà la sessione mattutina. Alle 14 riprenderanno i lavori con la disamina sulla parte normativa curata da Luciano Bonadio mentre la prima parte dello sviluppo comportamentale verrà trattato verso le 15 da Claudia Marcolongo con ulteriori approfondimenti verso le 16.15. Inoltre dalle 17 alle 18.30 Eriberta Ros proporrà il tema su cani e sui proprietari buoni cittadini e alcuni filmati sull’interazione bambini.



Conclusioni domenica 19 novembre

I lavori di domenica 19 si apriranno alle 8.30 con la relazione di Emanuela Altinier sul delicato tema dell’aggressività, su come prevenirla e sui problemi comportamentali, a seguire l’intervento articolato in due parti dalle 9.45 alle 11.45 di Claudia Marcolongo con l’analisi sulla organizzazione sociale e sula gestione in ambito familiare. Alle 12 Alessandra Marchi affronterà la parte della normativa regionale inerente gli animali d’affezione, le procedure per l’adozione dei cani nei rifugi e i diritti e doveri del proprietari.