Casarsa, la cooperativa sociale Piccolo Principe cerca volontari per il Natale

CASARSA DELLA DELIZIA - È partito il conto alla rovescia per il Natale e la cooperativa sociale Il Piccolo Principe di Casarsa della Delizia proporrà i suoi prodotti per idee regalo solidali al mercatino che sarà allestito all’interno del centro commerciale Emisfero Granfiume, a Fiume Veneto. Per questo ha bisogno di volontari in supporto per le giornate di apertura del mercatino dal 2 al 24 dicembre prossimi: per chi volesse rispondere all’appello e avere informazioni sui turni basta scrivere un’email a comunicazione@ilpiccoloprincipe.pn.it.



I regali natalizi

«Il Natale ha in sè anche un lato consumistico - ha sottolineato Luigi Cesarin, presidente de Il Piccolo Principe - ma se si sceglie di regalare prodotti di alta qualità, di alto valore sociale, che magari provengono da agricoltura biologica o da filiere etiche del commercio equo e solidale e di cooperative sociali, allora il senso vero della festa può rivivere. Per questa ragione vi invitiamo a passare per gli acquisti natalizi sia nella nostra Bottega a Casarsa della Delizia in Piazza Italia sia al centro Granfiume a Fiume Veneto per acquistare regali capaci di comunicare la vostra responsabilità e impegno sociale a chi li donerete».



Prodotti realizzati artigianalmente

Nello spazio dedicato all’interno dell'area commerciale si potranno comperare i prodotti realizzati artigianalmente dalle persone con disabilità che frequentano il Centro Socio Occupazionale della cooperativa, in particolare le ceramiche, nonché l’artigianato e gli alimentari equosolidali della Bottega Il Piccolo Principe, senza dimenticare le simboliche Stelle di Natale e le originali composizioni di piante che sono state coltivate a La Volpe sotto i Gelsi, la fattoria sociale che si occupa di integrazione lavorativa e sociale per persone con disabilità e con fragilità psichiatrica.



Dal 2 al 24 dicembre

«Facciamo ancora una volta appello - ha concluso Cesarin - al grande cuore dei nostri soci, amici, simpatizzanti per aiutarci durante questo mercatino natalizio che avrà luogo dal 2 al 24 dicembre. Il Natale - ha aggiunto - è solidarietà e regalare un po’ del proprio tempo alla nostra cooperativa sarebbe davvero un gesto importante e significativo: basta semplicemente aiutarci a coprire qualche turno».