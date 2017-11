Natale a Pordenone, c'è ancora tempo per diventare partner

PORDENONE - C’è tempo fino a giovedì 16 novembre per diventare partner del 'Natale a Pordenone' organizzato dal Comune, ottenendo così grande visibilità pubblica per il proprio marchio e per la propria attività. Le sponsorizzazioni possono essere economiche o tecniche (fornitura di beni, servizi o altre utilità) oppure un mix delle due formule. Il periodo considerato comprende tutte le feste natalizie fino al 6 gennaio. L'avviso è rivolto a imprenditori individuali, imprese, ditte, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative e istituzioni.



Promozione del Comune

A seconda dell’appoggio fornito dal privato, l’ente pubblico garantisce diverse forme di promozione: spot video sul grande schermo che verrà installato in piazza XX Settembre; visibilità sul sito istituzionale; l’inserimento del marchio nei materiali di comunicazione divulgati in qualsiasi modo dall’Amministrazione; la diffusione di brochure e altro materiale di comunicazione prodotto dagli sponsor per eventi vari legati allo svolgimento del progetto sponsorizzato; l’applicazione del marchio sui beni materiali, in caso di sponsorizzazioni tecniche.



Presentazione delle proposte

Le proposte devono pervenire al Comune entro la mezzanotte di giovedì 16 novembre secondo una delle modalità specificate nel bando: consegna a mano, invio tramite raccomandata ar, invio tramite posta elettronica certificata. Una commissione costituita ad hoc valuterà le proposte secondo il criterio del maggiore finanziamento o del maggiore valore complessivo in caso di sponsorizzazione tecniche o miste. Tuttavia, l’Amministrazione si riserva di effettuare una valutazione anche in base alla coerenza e integrazione tra attività pubblica sponsorizzata e promozione dello sponsor, nonché di rifiutare eventuali sponsorizzazioni per motivi di inopportunità generali. In caso di candidature in diretta concorrenza tra loro, il Comune potrà avviare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i contraenti, una ulteriore trattativa tra i soggetti, non escludendo la possibilità di una coesistenza delle proposte. Inoltre, qualora ne venga rilevata l’opportunità, l’Amministrazione si riserva di conferire al miglior offerente per ciascuna iniziativa la qualità di main sponsor, cioè di sponsor esclusivo.

Bando e moduli sono disponibili sul sito del Comune. Per informazioni contattare bertilla.fantin@comune.pordenone.it, 0434 392914.