C'è vita nell'Universo? La ricerca parte da Pordenone con "La Scienza a Scuola"

GORIZIA - Martedì 14 novembre alle 11, un viaggio alla ricerca di forme di vita nel cosmo con l’astrofisico Roberto Orosei che incontra i ragazzi del Liceo Leopardi-Majorana. L’appuntamento fa parte del ciclo 'La Scienza a Scuola 2017' organizzata da Zanichelli: scienziati e ricercatori incontrano insegnanti e studenti delle scuole superiori d’Italia per capire come la scienza sta cambiando il mondo. Saranno 7 gli incontri in provincia di Pordenone. Sempre il 14 novembre l’astrofisico Davide Poletti e il fisico Davide Racco incontreranno i ragazzi dell’ISIS Pujati di Sacile sul tema 'L’intreccio di due infiniti'.



Gli interrogativi sull'universo

«Alla scoperta di nuove forme di vita e di nuove civiltà…» Era l’incipit del celebre telefilm Star Trek sui viaggi dell’astronove Enterprise. Ma «la vita nell’universo è solo fantascienza o esiste davvero? Ma cosa intendiamo per 'vita'»? A queste domande risponderà l’astrofisico Roberto Orosei, dell’Università di Bologna agli studenti del Liceo Leopardi Majorana di Pordenone, nell’incontro 'La ricerca della vita nell’universo'. Lo scienziato è un esperto di missioni planetari e responsabile scientifico del radar Marsis a bordo della prima sonda europea arrivata a Marte, Mars Express. Con questo appuntamento arriva a Pordenone il ciclo nazionale 'La Scienza a Scuola 2017'. Un tour didattico in giro per le scuole d’Italia, in cui 70 tra ricercatori, docenti, divulgatori e personalità del mondo scientifico incontreranno i ragazzi per illustrare le ultime novità della scienza.



Gli argomenti degli incontri

Dalle Onde Gravitazionali agli Ogm. Dalle cellule staminali alle energie rinnovabili. Sono alcuni degli argomenti che verranno illustrati nei 200 incontri negli istituti scolastici superiori italiani, realizzati da Zanichelli, in collaborazione con la rivista 'Le Scienze'. Gli incontri sono riservati agli studenti delle singole scuole.