In partenza il concorso "Locali storici with love", Pordenone vota il locale storico della città

PORDENONE - Nel cuore di Pordenone, ‪dal 17 al 24 novembre, i locali storici della città che tramandano le tradizioni del territorio da oltre mezzo secolo, saranno i protagonisti del concorso 'Locali storici with love'. L'iniziativa è promossa da ConCentro, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio in collaborazione con il Comune di Pordenone, Regione, Confcommercio Pordenone – Terziaria Srl e l’Associazione Sviluppo e Territorio nell'ambito del Progetto Pisus Pordenone In_Rete del Comune di Pordenone – Piano di Azione Coesione Friuli Venezia. L’obiettivo è rafforzare la promozione della storicità del centro. A tal fine è stata realizzata la guida 'Amerai i nostri Locali Storici' in cui sono inserite 35 'insegne' riconosciute dalla legge regionale 29 del 2005.



Modalità di svolgimento del concorso

Il Concorso 'Locali Storici with love' prevede la possibilità per il pubblico di votare il 'Locale storico preferito' di Pordenone attraverso la compilazione di un’apposita cartolina da consegnare ai locali stessi. In palio una copia della guida e la partecipazione all’estrazione di 6 premi, che consistono in tessere elettroniche per il parking nel Comune di Pordenone. Le votazioni sono raggruppate in due categorie, come da elenco allegato al regolamento, e il locale storico più votato per le due rispettive categorie sarà premiato attraverso una campagna promozionale sui media a cura degli Enti promotori. Tutte le informazioni e il regolamento sul sito www.pordenonewithlove.it