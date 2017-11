Inganni, truffe e lavori socialmente utili: le comunicazioni della Camera di Commercio di Pordenone

PORDENONE - Camera di Commercio informa - e invita - le imprese, soprattutto le neo iscritte, a porre particolare attenzione a telefonate con richieste di informazioni anche riservate sulla propria azienda (es. coordinate bancarie) e alla corrispondenza, lettere o comunicazioni dal contenuto ambiguo che possono essere erroneamente interpretate come comunicazioni della Camera di commercio. Attenzione soprattutto a bollettini di conti correnti che richiedono pagamenti non dovuti, recapitati per posta e che offrono iscrizioni in elenchi di imprese o pubblicazioni, che nulla hanno a che fare con la Camera di Commercio e il cui pagamento non è obbligatorio e non sostituisce il diritto annuale. Agli uffici della Camera di Commercio è stata segnalata in questi giorni anche una richiesta per un fantomatico 'repertorio digitale Imprese'. Per qualsiasi chiarimento o dubbio è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il pubblico, a disposizione allo 0434 381208, 381211 oppure via email a: urp@pn.camcom.it

Lavori socialmente utili

Inoltre la Camera di Commercio di Pordenone ricerca un lavoratore socialmente utile da inserire nell'ambito di un progetto che prevede lo svolgimento di attività amministrativa a supporto degli uffici camerali, per il periodo residuo di 41 settimane. Il posto è riservato a lavoratori diplomati e beneficiari di trattamenti previdenziali (cassa integrazione straordinaria o mobilità) residenti nel comune di Pordenone o nell’area territoriale di competenza del Centro per l’impiego di Pordenone. Le adesioni devono essere presentate unicamente nei Centri per l’impiego della Provincia di Pordenone entro il 22 novembre 2017. Ulteriori informazioni sul sito www.pn.camcom.it sezione 'Amministrazione trasparente – Bandi di concorso' oppure sul sito della Regione Fvg alla sezione Bandi e Avvisi.