Si perde sul Piancavallo, ciclista veneto soccorso dal Cnsas

PORDENONE - ​​Il Soccorso Alpino di Pordenone è intervenuto nel pomeriggio di giovedì 16 novembre per recuperare un ciclista colto da sfinimento a Piancavallo. La chiamata è arrivata intorno alle 13.30 tramite il Nue112 e la Sores. M.Z. del 1975 di Susegana (TV) era partito al mattino intorno alle dieci dalla località Crosetta (TV) in Cansiglio per una escursione verso Casera Candaglia. A causa della presenza di neve ha perso l'orientamento e si è trovato, continuando a proseguire, in Piancavallo, nei pressi della baracca del Sauc, sulla strada denominata Venezia delle Nevi, che conduce da Piancavallo a Dardago, ovvero dalla parte opposta rispetto alla meta che si era prefissato. L'uomo si è reso conto di non essere in grado di ripercorrere l'itinerario a ritroso, circa dieci chilometri in salita, per rientrare alla sua auto perché senza più energie ed ha richiesto l'intervento del Soccorso Alpino. Una squadra composta da due uomini si è recata sul posto con il fuoristrada e in breve tempo ha raggiunto l'uomo, dopo averne individuato la posizione tramite l'applicazione whatsapp. L'uomo è stato caricato sul furgone e riaccompagnato alla sua automobile seguendo la strada innevata che egli aveva appena percorso in discesa, fino alla località Crosetta in Cansiglio. Sul posto erano giunti, poco dopo il Cnsas, anche i Vigili del Fuoco.

​