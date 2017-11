Serracchiani, Miotto ambasciatore del mosaico nel mondo

NEW YORK - La missione negli Stati Uniti della presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, si è arricchita di un incontro culturale con il mosaicista di origini friulane Stephen Miotto. «Ci sono legami ancora molto forti tra New York e il Friuli Venezia Giulia e Stephen Miotto ne è un esempio vivo. Con la sua maestria si è fatto ambasciatore del mosaico nel mondo» ha sottolineato Serracchiani, che ha messo in luce la capacità di trasformare un'arte in un'esperienza d'impresa. «Il suo lavoro tra Spilimbergo e gli Stati Uniti tiene vivo il rapporto tra territori e contribuisce a renderci orgogliosi» ha concluso la presidente.



L'incontro si è svolto nello Spazio Scuola dello store Eataly di Flatiron, che a novembre, assieme ai negozi di Chicago, Boston e Los Angeles, ospita una promozione dedicata alle eccellenze agroalimentari del Friuli Venezia Giulia, abbinando a degustazioni e presentazioni di prodotto, appuntamenti culturali che enfatizzano le peculiarità del territorio regionale. All'incontro hanno preso parte anche l'assessore alle risorse agricole, Cristiano Shaurli, e il direttore generale dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (Ersa), Paolo Stefanelli.



Stephen Miotto, è nato negli Stati Uniti da emigrati friulani. Deve la sua formazione nell'arte musiva alla Scuola di Spilimbergo, dove si è diplomato dopo i primi studi in belle arti svolti al Lehman College di New York. Oltre al lavoro nel proprio studio newyorchese, conduce uno studio associato a Spilimbergo con l'artista friulano Giovanni Travisanutto, con il quale ha dato vita ad una partnership artistica che li ha condotti a collaborare alla creazione di grandi opere decorative in tutto il mondo. Spettacolari alcuni mosaici che decorano oltre 40 stazioni della metropolitana di New York, in particolare quella di Hudson Yards, a Manhattan, realizzata su bozzetto dell'artista Xenobia Bailey e con la collaborazione delle maestranze spilimberghesi, che si avvalgono di materiali e materie prime provenienti dall'Italia e dal Friuli Venezia Giulia.