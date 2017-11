All'Immaginario Scientifico di Pordenone si scopre il Sole al telescopio

PORDENONE - Il Sole è la stella più luminosa del nostro sistema e non si lascia guardare facilmente… Ma Domenica 19 novembre dalle 10.30 alle 12.30 all’esterno dell’Immaginario Scientifico di Pordenone, il pubblico di ogni età è invitato a prendere parte a un’osservazione guidata del Sole in compagnia degli esperti dell’Associazione Astronomia e Meteorologia del Friuli Occidentale. L’attività è a ingresso gratuito. Non è necessaria la prenotazione.



Verrà utilizzato un telescopio solare

Utilizzando un apposito telescopio solare H-Alpha si potrà provare a scrutare la superficie del Sole per notarne morfologia e protuberanze; altri telescopi in luce bianca, invece, saranno d’aiuto per individuare l’eventuale presenza di macchie solari, ovvero quei punti della superficie caratterizzati da una minore temperatura e da una forte attività magnetica. Grazie al commento e alle indicazioni tecniche degli astrofili dell’Associazione Astronomia e Meteorologia del Friuli Occidentale, sarà così possibile scoprire il funzionamento di questi potenti strumenti di osservazione e imparare qualcosa in più sulla stella attorno alla quale ruota l’intero Sistema Solare, sulle sue origini, sulle reazioni chimiche che avvengono al suo interno e sul modo in cui queste influenzano il nostro pianeta.



Apertura domenicale con gli 'exhibit hands-on'

Domenica 19 novembre l'Immaginario Scientifico sarà regolarmente aperto dalle 10 alle 18, con gli 'exhibit hands-on' da provare, manipolare e sperimentare, per conoscere la scienza attraverso l'esperienza diretta. Inoltre, con la multivisione Micromondi si potrà fare un viaggio nel grande mondo del microscopicamente piccolo: protagoniste sono le immagini (prodotte con il microscopio elettronico a scansione e colorate digitalmente) di oggetti naturali, come i cristalli, i batteri, e gli insetti, e artificiali, fra cui il velcro, un filamento di lampadina, e una calza trasparente! Nel planetario, ogni ora a partire dalle 15 si potranno osservare le stelle e i pianeti visibile nel cielo di settembre.