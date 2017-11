Bolletta da un centesimo, «paga o stacchiamo la corrente»

PORDENONE - «Paga o ti stacchiamo la corrente»: questo, in estrema sintesi, il contenuto di un avviso per morosità giunto ad una residente di Prata di Pordenone. L'importo da saldare? Un centesimo. Protagonista dell'episodio - riferisce Il Gazzettino - un'anziana che si è vista recapitare una raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale un fornitore di energia - Audax Energia di Vinovo (Torino) - ha messo in mora il servizio di cui usufruisce. L'azienda, interpellata dall'Ansa, ha confermato l'autenticità della bolletta e, «scusandosi per gli inconvenienti», ha riferito che valuterà «perché è accaduto visto che c'erano altre modalità di recupero di quella somma per un cliente ancora attivo». Per Franco Rossetto, fratello di Adolfo, morto di recente e destinatario della bolletta, si tratta di «un comportamento inaccettabile anche perché riguarda una persona anziana, rimasta vedova da pochissimi giorni. Non riusciamo a darci una spiegazione dell'accaduto, che - ha concluso - non ha alcun senso».