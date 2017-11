Presentata la 14ma edizione di GospeLive Festival

CORDENONS - Dopo il grande successo delle edizioni precedenti l’Ass. Cult. Pordenone Giovani, in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Pordenone,il Comune di Roveredo in Piano, il Comune di Cordenons e il Pordenone Blues Festival presentano la 14ma edizione del GospeLive Festival. Tre concerti molto differenti tra loro per conoscere l’evoluzione che ha avuto questo genere musicale dall’origine a oggi. Durante le serate (mercoledì 13 dicembre a Cordenons, mercoledì 20 dicembre a Pordenone e venerdì 22 dicembre a Roveredo) saranno raccolte offerte libere che andranno a sostegno e supporto di chi opera per aiutare il prossimo, una raccolta fondi a favore della 'Cooperativa Sociale San Mauro' la 'Pediatria e Neonatologia di Pordenone' e l' 'Associazione Oratorio San Pancrazio'.



Mercoledì 13 dicembre: Pastor Ron Gospel Show

Lo spettacolo-concerto che è stato ideato come un vero e proprio viaggio nella musica gospel, vede come protagonista l'esilarante Pastor Ronald Hubbard una delle figure più conosciute e carismatiche nel panorama gospel internazionale che ha saputo incantare il pubblico di tutto il mondo. La sua personalità è 'straripante' e coinvolgente, il suo umorismo è esplosivo e contagioso riuscendo a trascinare tutto e tutti nel suo moto dirompente e distruggendo inesorabilmente ogni barriera, riesce ad arrivare diretto al cuore delle persone! Accanto al Pastore Ron sul palco altri 6 artisti fra cantanti e band: voci potenti e vellutate in pieno stile Black. Due ore di musica Top Level. Un blend di musica avvincente e elettrizzante che arriverà diretto al cuore del pubblico, coinvolto in un dialogo interattivo sin dai primi brani.In Italia hanno suonato in prestigiosi teatri come il Teatro Smeraldo di Milano, il Verdi di Firenze, il Teatro delle Celebrazioni di Bologna, il Teatro di Varese, il Teatro di Brescia, Parco della Musica di Roma. Il carisma scenico di questo personaggio, la sua capacità ‘unica’ di accattivarsi le simpatie del pubblico, la sua ‘freschezza’ unita ad un grande senso di spiritualità, hanno contribuito a fare di questo gruppo il vero indiscusso portavoce della nuova corrente gospel americana. Durante la serata saranno raccolte offerte libere per sostenere i progetti della S.C. Pediatria e della Neonatologia di Pordenone. Apertura biglietteria alle 19, apertura porte alle 20.15. Ingresso posto unico 14 euro con diritti di prevendita.



Mercoledì 20 dicembre: Eric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers

Un concerto di altissimo livello scoppiettante e festoso affidato all’abilità e alla direzione magistrale di Eric Waddell, front-man e leader dei The Abundant Life Gospel Singers, un gruppo di 21 elementi tra cantanti e musicisti che, grazie a lui, ha raggiunto un livello di perfezione vocale e musicale che ci ricorda le formazioni di Hezekiah Walker e Ricky Dillard, diventando uno dei cori di spicco del gospel americano. Nella sua carriera il coro ha condiviso il palco con leggende come, giusto per citarne qualcuna, Pastor Timothy Wright e Albertina Walker, Pastor Marvin Sapp, Vanessa Bell Armstrong e la leggendaria Dottie Peoples. Eric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers stanno lasciando un’impronta significativa anche nel mondo discografico dove hanno ricevuto due riconoscimenti al Rhythm of Gospel Awards come miglior Cd Tradizionale dell’anno, Year & Best Performances by Choir-Director. A Pordenone verranno a presentare il loro ultimo album 'The Church Sound', uscito a Marzo 2017. Il loro sound, un mix tra il gospel tradizionale con le nuove tendenze del contemporary gospel genera e sprigiona una fortissima carica emotiva che inebria e trascina anche gli spettatori meno abituati. Durante la serata saranno raccolte offerte libere per la Cooperativa San Mauro, un attività che si occupa da oltre vent’anni di inserimento lavorativo di persone affette da disabilità. Apertura biglietteria alle 19, apertura porte alle 20.15. Ingresso posto unico 14 euro con diritti di prevendita.



Venerdì 22 dicembre: Roderrick Gilles & Grace

A questo straordinario coro afroamericano spetta l’importante chiusura del 14° GosepLive Festival. Roderick Giles - compositore, arrangiatore, direttore e vocal coach - è tra le stelle di spicco di questo genere musicale negli Stati Uniti. Roderick Giles ha frequentato la High School Orientale ed è stato il tenore solista nel celebre Eastern High School Choir. È un cantante, compositore e regista molto ricercato. Si è esibito con innumerevoli grandi del gospel tra cui Karen Clark Sheard, Dorinda Clark Cole, Twinkie Clark, Dottie Peoples, Yolanda Adams, Kirk Franklin, Shirley Caesar, Dorothy Norwood e tanti altri. Grazie alla sua forte passione per l'eccellenza musicale ha formato un coro chiamandolo 'Grace' che racchiude 6 cantanti strepitosi con il quale si è esibito davanti a platee prestigiose come quelle della Casa Bianca e del Kennedy Center. Roderick Giles & Grace sono stati recentemente nominati al 'Stellar Award' nella categoria del miglior gruppo dell'anno per la canzone 'Overflow', registrata su un progetto con Bryan Wilson. Ad ogni loro concerto portano la speranza, l'amore, la gioia, la pace e la felicità nei cuori di tutti coloro che li ascoltano. Durante la serata saranno raccolte offerte libere a favore Ass. Oratorio S. Pancrazio di Roveredo in Piano. Apertura porte alle 20.15. Ingresso gratuito, posti limitati.



Prevendite

Dal 29 Novembre presso: Musicatelli Musicstore a Pordenone in P.zza XX Settembre 7, Telefono 346 9465359. Plastic Udine di via Pelliccerie, Telefono 393 8598653. Centro Culturale Aldo Moro a Cordenons, Via Traversagna 4, Telefono 0434 932725. Discorso a Sacile, Via Garibaldi 43, Telefono 0434 781324. Woodstock Music Villageâ?? a Portogruaro, Viale Isonzo 86, Telefono 0421 1899166. Ingresso posto unico 14 euro con 1 euro di diritti di agenzia. Info: www.gospelivefestival.com -info@gospelivefestival.com - www.facebook.com/GospeLiveFestival