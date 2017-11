Chions, verso la finale per eleggere Mister Friuli Venezia Giulia 2017

VILLOTTA DI CHIONS - Sarà il Ristorante Adriatico come l'anno scorso, nel suo salone gremito di gente ad ospitare venerdi 24 novembre dalle 20 la finale dell'undicesima edizione di Mister Friuli-Venezia Giulia organizzata dall'Agenzia Astol Models di Udine proprietaria del marchio. Sarà presente per cedere il titolo anche Mister Friuli Venezia Giulia 2016 in carica Angelo Clede, 21 anni di Farra d'Isonzo (Goriza), 1.96 di altezza, biondo, occhi azzurri, nella vita portiere di calcio e militare. Oltre a Mister Friuli-Venezia Giulia 2017 si eleggeranno anche Mister Web, il più votato dal pubblico di facebook, Mister Optex, Mister Adriatico e Mister Modello Astol Models. Una scrupolosa giuria avrà il compito arduo di scegliere i più belli, i quali dovranno sfilare in casual e costume. Per la seconda volta consecutiva la finale si svolgerà all'Adriatico, durante l'evento ci sarà anche la sfilata femminile del concorso Ragazza Moda International e dei momenti musicali con protagonista la bellissima Margherita Pettarin. Per informazioni e prenotazioni tavoli per assistere alla sfilata Agenzia Astol Models su facebook o contattare il 329 7185333.