"Autunno in piazza XX Settembre", ultimo fine settimana di eventi

PORDENONE - Ultimo fine settimana, venerdì 24 novembre, sabato 25 e domenica 26 per l’Autunno in piazza XX Settembre, prima della trasformazione in ambientazione natalizia. Il mercatino sotto il cielo di stelle dedicato ai sapori legati all’autunno, con enogastronomia e oggettistica è aperto al venerdì dalle 6.30 alle 22, al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 23. La domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 22. La serata del venerdì sarà animata dal concerto dal vivo del Puzzle Trio, con inizio alle 19, che traghetterà l’uditorio dall’ora dell’aperitivo dell’apertura al Black Friday.



Il trio acustico 'Puzzle'

Il Puzzle è un trio elettro-acustico con repertorio di classici (dagli anni '30 in poi) in chiave Swing & NuSwing, Lounge, New Bossa, Latin jazz, Blues-Soul-R&B e molto altro. Lo compongono Flavio Baldin, voce e melodica, Gianni Zanchetta, tastiere e Alberto Busacca, Basso elettrico. Propongono arrangiamenti freschi e inusuali in chiave elettro-acustica del grande repertorio italiano ed internazionale, senza limitazioni di stile o di decennio. In modo sereno e leggero, con l’occhio sempre attento al luogo e dalla platea, nella musica dei Puzzle, Paolo Conte va a braccetto con Bob Marley e Carosone, ed evergreen americani si susseguono a raffinati arrangiamenti di brani dei Beatles in chiave jazz e bossa-nova. Il gruppo è attivo nel pordenonese organizzando jam session, partecipando alla gestione del festival blues Fvg e collaborando con cori moderni con arrangiamenti particolari e accompagnando progetti di musica sacra ed etnica come la misa criolla.