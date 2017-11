Porte aperte alla sala del Consiglio Comunale di Pordenone

PORDENONE - 'Porte aperte in consiglio comunale' è la nuova iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale che consiste nell’apertura della sala consiliare per consentire ai cittadini di visitare liberamente i luoghi più significativi del Palazzo Comunale, la Loggia aperta all’ingresso, la sala del Consiglio comunale e la loggetta del piano superiore con l’orologio. «La prima apertura - ha comunicato il presidente del Consiglio Comunale Andrea Cabibbo artefice dell’iniziativa - è in programma sabato 25 novembre, in dicembre sarà aperta il 23 e poi con il nuovo anno ogni quarto sabato del mese».



Verranno illustrati i luoghi più significativi

Dalle 10 alle 12 i consiglieri comunali volontariamente a turno, illustreranno i principali aspetti storici, artistici ed istituzionali del Palazzo Comunale, casa di tutti i cittadini pordenonesi. Spiegheranno il funzionamento del Consiglio, lo svolgimento dei lavori, la collocazione in sala dei consiglieri, del sindaco e della giunta, le modalità di votazione e risponderanno alle eventuali domande dei cittadini. Ai visitatori verrà consegnata anche una brochure con alcune brevi indicazioni storiche ed artistiche sul palazzo e sullo stemma del comune. E ci sono ulteriori ipotesi per incrementare la partecipazione, magari coinvolgendo gruppi e scolaresche.



Porte aperte alla storia del Municipio

«Il Consiglio comunale, organo rappresentativo di tutti i cittadini dunque, - precisa il presidente del Consiglio - apre le porte come raffigurato nello stemma della città, per far conoscere la storia del Municipio e soprattutto per avvicinare la comunità alle istituzioni politiche locali. E’ il luogo per eccellenza di confronto, dibattito e amministrazione della nostra comunità, - conclude - e si vuol consentire ai cittadini di conoscere l’attività politica locale, da volgere sempre verso il bene comune».

«Questa iniziativa - ha commentato il sindaco Alessandro Ciriani.- ha un forte valore simbolico, perché il Municipio è la casa dei cittadini e ad essi si apre; non deve essere percepito come un edificio che ospita le stanze del potere o della politica. 'Porte aperte in Consiglio Comunale' inoltre si inserisce nell’iniziativa del Rotary che con le visite guidate del sabato offre l’opportunità di far riscoprire agli stessi pordenonesi la propria città ma anche di attrarre visitatori da fuori territorio, Per incrementare l’interesse attorno a questa iniziativa si valuterà la possibilità di abbinare anche la visita al campanile di San Marco. Sarà l’occasione - ha concluso – per riaffermare che la sala del Consiglio Comunale è un luogo da rispettare dove tra dibattiti e confronti, si pratica l’esercizio della democrazia, ma anche per indurre i cittadini ad assistere ai lavori del Consiglio comunale, peraltro già trasmesso in streaming».