"Il Volo del Jazz": chiusura all'insegna della festa e del ballo con "Spiritual Galaxy"

SACILE - Ultimo, imperdibile appuntamento per "Il volo del jazz' di Sacile: sabato 2 dicembre alle 21, al Teatro Zancanaro, il festival chiude all’insegna del ballo e del divertimento con 'Spiritual Galaxy', evento speciale in esclusiva, in collaborazione con Puglia Sounds Export 2017. Capitanato dal trio Nicola Conte (chitarra), Gianluca Petrella (trombone) e Raffaele Casarano (sax), il progetto è un concentrato di ritmo, energia e potenza espressiva che costituisce un ponte ideale fra cultura africana, spiritual jazz ed elettronica.



Un universo di suoni in espansione

Spiritual Galaxy nasce in occasione di Medimex 2017 da un’idea di Nicola Conte, il quale ha voluto coinvolgere da subito due dei maggiori talenti del jazz italiano come Gianluca Petrella e Raffaele Casarano per creare una fertile occasione di rinnovamento musicale e artistico. Il progetto si pone inizialmente l’obiettivo di condividere una visione musicale profonda con artisti proveniente anche da altri paesi, altre culture, e lo raggiunge pienamente. Il risultato è infatti potentissimo: pianeti di un’unica galassia animati da un unico grande respiro, globale e profondo, un open group che ruota attorno all’incontro fortunato tra i tre musicisti pugliesi con altri nomi della migliore musica contemporanea italiana, quali Cappellato, Bardoscia, e il vigore vocale e spirituale di Bridgette Amofah. Un repertorio autentico che scava in profondità le tre diverse personalità musicali alla base del progetto, tre diverse menti creative, tre distinti approcci alla contemporaneità riuscendo a unire la 'galassia Sun Ra' – con riletture originali – a una dimensione Afro 70’s e al sound di Detroit, costruendo un ponte ideale fra la cultura africana, lo spiritual jazz e l’elettronica nel senso più pop del termine. L’atmosfera che si viene a creare è dinamica, di grande trasporto, satura di un’energia positiva e in grado di abbracciare una platea eterogenea, sia per età che per formazione, e altamente ricettiva. Spritual Galaxy è una dimensione in divenire, in formazione continua, immagine dell’entropia del mondo contemporaneo che è disordine e improvvisazione.



Biglietti

Biglietto intero 18 euro e ridotto 15 euro. Si possono acquistare on-line sul sito www.vivaticket.it, scrivendo a ticket@controtempo.org e nei punti vendita autorizzati: a Sacile presso Cartoleria Abacus (Centro Commerciale Serenissima), viale Matteotti 36B, telefono 0434 781221. I biglietti per il Teatro Zancanaro di Sacile sono acquistabili anche la sera stessa dei concerti dalle 18.30. Per informazioni 0434 780623.