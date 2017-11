Tutto pronto per il torneo "Volley e Sapori d'autunno"

PORDENONE - Sabato 2 dicembre parte la kermesse dedicata come ogni anno alla categoria under 12 e 13, un torneo dove poter ammirare da vicino le gesta dei futuri campioni e che in pochi anni si è conquistato un posto di spicco tra le manifestazioni dedicate ai baby pallavolisti. Il torneo organizzato dalla società Insieme per Pordenone Volley, è diventato un appuntamento imprescindibili per le società locali, che da sempre hanno apprezzato l’impeccabile organizzazione e l’approccio coinvolgente e divertente con cui le giovani promesse affrontano la manifestazione. Tutte le squadre giocheranno infatti almeno cinque partite nel corso del torneo in un clima di grande entusiasmo dato che per molti di loro sarà il primo impegno ufficiale della stagione. L’evento ha come obiettivo lo sviluppo turistico della Provincia grazie alla collaborazione di attività artigianali del pordenonese che nel pomeriggio di domenica, esporranno i loro prodotti enogastronomici durante le finali. Sempre domenica nel tardo pomeriggio ci sarà anche l’intervento degli alpini che organizzeranno una simpatica castagnata.



Le società partecipanti

Le società partecipanti sono in tutto 19 provenienti dal Friuli Venezia Giulia: Under 13: Insieme Per Pordenone Volley (Pn), Pallavolo Fiumicello (Ud), Upd Costa (Tv), Juvenilia Volley (Ud) , Rizzi Volley (Ud), Rojalkennedy Volley (Ud), Pol. Santa Giustina (Bl), Pallavolo Portogruaro (Ve), U.S. Cordenons (Pn), Blu Volley (Pn), Stella Volley (Ud). Under 12: Insieme Per Pordenone (Pn), Juvenilia Volley (Ud), Scuola Di Pallavolo Chions Fiume Veneto (Pn), Libertas Martignacco (Ud), Pallavolo Susegana (Tv), Union Volley (Ve), Est Volley (Ud), U.S. Cordenons (Pn).



Gli incontri

Gli incontri avranno luogo negli impianti sportivi cittadini di Borgomeduna, PalaGallini e via Vesalio, con le finali che si svolgeranno domenica 3 dicembre nel pomeriggio a partire dalle 16, nel palazzetto di via Ungaresca 42.