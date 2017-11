A Zoppola Gold Show con Giorgia Goldini in esclusiva regionale

ZOPPOLA – Mandato in archivio il debutto della stagione con la commedia 'La cena perfetta', si resta in tema di 'menù' per il secondo appuntamento della stagione teatrale di Zoppola, promossa da Comune ed Ert Venerdì 1 dicembre alle 20.45 in esclusiva regionale l’attrice torinese Giorgia Goldini andrà in scena all’Auditorium Comunale con Gold show uno spettacolo in cui sarà il pubblico a decidere da un ricco menù quale sketch comico scegliere.



Gold Show

Dopo il successo dei monologhi a tematica femminile 'Troppe donne in una e Troppe donne in un’altra', Giorgia Goldini ha ideato questo spettacolo divertente e mai uguale. Nel menù, tra le varie portate, si possono trovare 'polpette di m', il cui tema sono i cuori infranti e le vendette amorose, il 'metodo Spgf', acronimo per spettacolo comico guidato facilitato, il 'semaforo' ovvero racconti di ordinaria follia, e 'la telefonata con uno sconosciuto' che potrebbe essere una persona presente nella rubrica telefonica di uno spettatore. Insomma, uno show interattivo, estemporaneo, originale e soprendente. Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it o chiamando la Biblioteca di Zoppola (0434 979947).