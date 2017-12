Al via le manifestazioni per celebrare il "Natale a Pordenone"

PORDENONE - Giornata inaugurale venerdì primo dicembre per il Natale a Pordenone dell'amministrazione comunale, con la tradizionale accensione dell’albero, preceduta nel pomeriggio (verso le 17) dall’evento a sorpresa pensato dalla progettista dell’allestimento l’architetta Maria Cristina Tullio: 300 palloncini gonfiati a elio verranno lanciati nell’area gioco; trattenuti da una rete sovrastante andranno a creare un tetto colorato con suggestivo effetto scenografico. Nei giorni successivi, quando i palloncini cominceranno a scendere verso il basso potranno esser raccolti dai bambini stessi.



Cerimonia inaugurale del periodo natalizio

A eseguire il festoso lancio saranno i bambini del coro stabile della scuola Rosmini, che poi allieterà la cerimonia inaugurale in programma alle 18.15 eseguendo canti natalizi tradizionali (Abete di Natale, Metti l’agrifoglio in casa) e canti classici ispirati a sentimenti positivi e familiari (Ninna Nanna di Brahms, Joy to the world di Haendel) per concludere con la travolgente allegria di Jingle Bells, sotto la direzione di Monica Malachin. Compongono il coro circa 50 alunni e alunne delle classi 2e, 3e, 4e e 5e della Scuola Primaria 'Antonio Rosmini' di Pordenone, che da oltre 10 anni lavora con sistematicità nel potenziamento del linguaggio musicale (didattica secondo il metodo Orff , lezioni-concerto, avvicinamento al canto lirico, collaborazione costante con le realtà formative del territorio), costituendo, nel 2012, un coro stabile, con il coordinamento pedagogico di Stefano Agosti e l'accompagnamento al pianoforte di Federica Romanin. La formazione si esibisce in occasione delle principali festività, laiche e religiose. Partecipa alle rassegne 'Nativitas' e 'Audite Pueri' (U.S.C.I. di Pordenone). A gennaio 2016 ha preso parte per l’accompagnamento musicale a 'L’istruttoria', al teatro comunale 'Giuseppe Verdi', in occasione della Giornata della Memoria, esibendosi sempre nell’ambito delle iniziative per la Memoria anche a gennaio 2017 nel Duomo di San Marco. Da due anni viene ospitato anche dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Nella primavera 2018 si esibirà nella giornata dedicata alla Storia dell’Educazione Musicale nella Scuola italiana, organizzata dall’Università degli Studi di Padova.



Pista di pattinaggio su ghiaccio

Alle 19 verrà inaugurata la pista per il pattinaggio sul ghiaccio allestita in piazza XX Settembre, proprio sotto il grande albero di Natale. La prima ora sarà gratuita, successivamente entrerà in vigore la tariffa prevista di 8 euro con noleggio pattini e 6 con pattini propri. La pista sarà aperta dalle 14.30 alle 22 nei giorni feriali e dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 22 al sabato e nei giorni festivi; dal 24 dicembre al 14 gennaio sarà aperta dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 22, con orari ampliati il 24 dicembre (fino alle 24) e il 31 dicembre (fino all’una).



Casette di piazza XX Settembre

Durante la giornata inaugurale apriranno i battenti anche Le Casette di piazza XX Settembre, sempre più votate alla promozione del territorio e alla socializzazione sotto l’incanto di un tetto di stelle, cui si aggiungono gli alberi decorati e gli addobbi natalizi. Sono 14 e offriranno diverse specialità in degustazione e vendita. Si potranno trovare salame alla piastra, formaggio stagionato, pizzetta tonda gourmet, pasta e fagioli, frico, crostone con polpetta in tecia, tacos di hummus e verdure, polpettine fritte di bufala da gustare sul posto accompagnati da vini e birre selezionati. Una spazio verrà riservato alle dolcezze tra cioccolato caldo, waffeln, frittelle calde, caramelle, torroni e mandorle caramellate. Non mancheranno idee regalo come accessori per l’abbigliamento, saponi biologici, profumi per ambienti, oggettistica in legno, preparati biologici per dolci, confezioni regalo con prodotti del Sudtirolo. Le Casette in piazza XX Settembre saranno aperte dalle 16.30 alle 22 nei giorni feriali, dalle 16.30 a mezzanotte al venerdì, dalle 10.30 alle 14 e dalle 16.30 a mezzanotte al sabato, e con orario continuato dalle 10.30 alle 22 la domenica. A ridosso delle Vigilia e del Natale l’orario verrà ampliato con apertura mattutina anche nei giorni feriali. Orario speciale anche per la vigilia (orario continuato 10.30 - 1), per il 25 dicembre (17.30 - 24) e per Santo Stefano (10.30 - 14 e 16.30 - 22). Orari ampliati anche prima, durante e dopo il capodanno e nel fine settimana dell’Epifania. Durante il fine settimana in piazza sono in programma concerti e animazioni e dj set. Sabato 23, protagonista sarà Stef Burns, storico chitarrista di Vasco Rossi, mentre a chiudere in bellezza la programmazione domenica 7 gennaio saranno gli Alter Ego.



Esibizione canora di The Messengers Mass Choir

Corona la serata inaugurale del Natale a Pordenone l'esibizione alle 20 in piazza XX Settembre del The Messengers Mass Choir, già F.V.G. Gospel Mass Choir, con un programma di gospel e spiritual. La formazione, che varia dai 40 agli 50 elementi, è composta da persone di tutte le età, mamme e papà con figli, amici e colleghi di lavoro. Un gruppo eterogeneo e multietnico che, grazie all’insegnamento dei suoi direttori Alessandro Pozzetto e Rudy Fantin, ha scoperto i ritmi, la musica e le parole del Gospel. Il coro si caratterizza per l’affiatamento fra i suoi componenti, l’energia e le emozioni che riesce a trasmettere e l’ampio repertorio. Il direttore Alessandro Pozzetto e il maestro Rudy Fantin vantano numerose collaborazioni con artisti di fama nazionale e internazionale culminata l’anno scorso con il supporto a due concerti (Arena di Verona e Locarno) della star internazionale Stevie Wonder. Il coro partecipa all’attività della Powerful Gospel Chorale formazione composta da più cori (Fvg Gospel Choir, Fvg Gospel Mass Choir, The Clours of Gospel, The River Gospe Choir, Marinelli Gospel Choir, Saint Lucy Gospel Choir e Sand Gospel Choir) del triveneto che si riunisce in occasione di particolari eventi riuscendo a mettere assieme fino a 200 coristi. Inoltre fa parte della formazione Italian Gospel Choir di cui fanno parte cori provenienti da tutta Italia e che ha esordito il 10 settembre 2011 con un concerto cui hanno partecipato 450 coristi (100 della Powerful) davanti al Duomo di Milano; il concerto è stato riproposto nel 2014, registrando oltre 40 mila spettatori. L’Italian Gospel Choir si è poi esibita diverse volte a Monte Carlo, accompagnando tra l’altro Katia Ricciarelli nell’esecuzione di un arrangiamento per coro gospel del famoso brano 'Caruso'.

Altre collaborazioni hanno visto il coro coinvolto con la cantante americana Cheryl Porter (il 18 dicembre 2010 a Cremona), con la cantante Sherita Duran (il 10 luglio 2011 a Bibione e il 7 dicembre 2013 a Udine) e per ultimo con il cantante Mario Biondi all’Arena di Verona il 18 settembre 2011.

Il coro ha inoltre partecipato alla manifestazione internazionale Gospel Air in Svizzera a Martigny nel 2009 e a Carouge nel 2010 riscuotendo consensi entusiastici. Nel novembre 2009 ha organizzato il quarto 'Gospel Fest', Work Shop di gospel nazionale, concluso con un memorabile concerto all’Ente Fiera (22 novembre 2009). Il coro ha all’attivo due CD, il secondo in particolare The Mass Message, è stato voluto per festeggiare i dieci anni di fondazione. Il Cd contiene oltre a brani della cultura e tradizione Gospel, anche brani pop riarrangiati in chiave corale, secondo le sonorità gospel.