Estetica Show: un successo senza trucchi a Pordenone Fiere

PORDENONE – Si è conclusa la prima edizione di Estetica Show, manifestazione che ha avuto luogo dal 25 al 27 novembre a Pordenone Fiere. Circa 5000 i visitatori che hanno affollato il padiglione fieristico acquistando prodotti e assistendo a spettacoli, conferenze e dimostrazioni: tre giornate entusiasmanti e piene di colori e movimento, tra stand, aree demo e un palco dove si sono alternati momenti di aggiornamento professionale e di spettacolo vero e proprio.



Show dei protagonisti del makeup

Uno show che ha visto protagonisti i makeup di Crisam Professional Makeup Academy, con spettacolari creazioni di trucco fashion, bodypainting, trucco sposa e teatrale artistico; le unghie, con la star della nail art Eugenio Fontana; infine i contest, durante i quali si sono sfidati a colpi di spazzola e di makeup i giovani professionisti dello Ial Friuli Venezia Giulia, che sono stati poi premiati da una giuria di esperti.



Dimostrazioni

Frequentatissime anche le aree demo 'Grace Kelly' e 'Brigitte Bardot', che hanno offerto al pubblico dei visitatori in primo luogo una panoramica sull’attualità della cosmetica e del benessere attraverso le dimostrazioni di prodotti, apparecchiature e servizi delle aziende presenti in Fiera, quindi dimostrazioni di tecniche di massaggio presentate dalla scuola professionale Diabasi®.



Conferenze

Successo anche per le conferenze sulle nuove tendenze dell’estetica e della cosmesi, che hanno visto la sala 'Audrey Hepburn' affollata di professionisti, studenti e curiosi, come per la presentazione a cura di Mm Cosmetica dal titolo 'Cosmetologia: come cambia la vita dell’estetista e del consumatore'.



Replica nel 2018

Non sono mancate le sorprese, come il flash mob 'da paura' sulle musiche di Thriller con i magnifici makeup realizzati da Dorina Forti.

Accanto ai momenti di spettacolo, protagonista anche il business rivolto a consumatori e professionisti: molte aziende hanno trovato in Estetica Showcontatti e occasioni di vendita presso i loro stand. Insomma, un successo annunciato quello di Estetica Show, che attende il pubblico nel 2018 per la sua seconda edizione, in programma sempre a Pordenone Fiere.