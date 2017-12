All'Immaginario Scientifico di Pordenone si sperimenta in famiglia

PORDENONE - All'Immaginario Scientifico di Pordenone si inizia a respirare atmosfera natalizia, con i Family Lab di domenica 3 dicembre: le famiglie con bambini da 8 anni in su potranno partecipare a divertenti e creative attività per costruire assieme originali e luminose decorazioni natalizie e scoprire allo stesso tempo qualcosa sui circuiti elettrici. Il museo è aperto dalle 10 alle 18.



Il Family Lab

Alle 15, genitori e figli (ma anche zii, nonni, cugini...) si riuniranno attorno a un tavolo, con a disposizione materiali e strumenti come led, cavi elettrici e un un po' di fantasia, per provare e sperimentare insieme, creando originali e 'luminose' decorazioni fatte in casa! Il costo del laboratorio è di 7 euro a persona. L'iscrizione si effettua tramite form online, sul sito www.immaginarioscientifico.it (calendario delle attività natalizie a Pordenone).



Il museo

Domenica all'Immaginario Scientifico inoltre, nell'orario d'apertura dalle 10 alle 18, i visitatori di ogni età potranno addentrarsi nel mondo della scienza (non è necessario prenotare), sperimentando liberamente sui diversi 'exhibit hands-on', come gli specchi, i giochi di luci, ombre, forme e colori. Inoltre, si potrà 'Zoom', una multivisione dedicata alla bellezza e alla varietà delle forme del mondo visibile e invisibile, a partire dagli immensi paesaggi cosmici fino alle minuscole particelle subatomiche. Ogni ora a partire dalle 15, infine, le visite al planetario permettono di scoprire le meraviglie e i segreti della volta celeste.