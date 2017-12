Next Sight stringe un accordo commerciale con Konan Medical Usa

NEW ORLEANS - Next Sight, l’azienda friulana con sede a Pordenone che ha inventato Nexy, il primo dispositivo medicale basato sulle immagini, ovvero: una macchina altamente specializzata che funziona come una camera fotografica in grado di approfondire lo studio del fondo dell’occhio, ha stretto a New Orleans, un accordo commerciale, con Konan Medical Usa, controllata da Konan Japan, con 70 anni di storia nella progettazione di dispositivi ottici innovativi.



Un cliente 'golden'

Il prodotto principale di Konan Japan è il microscopio speculare per la cornea che ad oggi è il gold standard del settore. Konan Japan ha 1.600 brevetti, ha inventato la prima macchina fotografica usa e getta. Mentre, Konan Usa, ha sede in California, ad Irvine, è stata fondata nel 2007, e ad oggi ha una rete distributiva in tutto il mondo. Uno dei clienti di Konan Medical Usa è la Usa Air Force.

«Le alleanze strategiche internazionali sono per noi fondamentali - spiega Paola Griggio, amministratore delegato di Next Sight - un accordo commerciale in Usa è fra le priorità in questo momento. Nessuna azienda, altamente innovativa come la nostra, può e deve sottrarsi all’internazionalizzazione. Guardiamo al futuro di Nexy in una visione mondiale. Per questo, vediamo in Konan Usa, il miglior 'alleato strategico per lo sviluppo della nostra rete distributiva negli Stati Uniti’».