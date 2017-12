Sacile promuove le aziende eccellenti del territorio con la vetrina dell'Altolivenza

SACILE - Nasce a Sacile la Vetrina dell'Altolivenza. Si tratta di un progetto promozionale per le realtà artigianali locali, rese visibili attraverso l'ufficio Iat sacilese, di promozione e accoglienza turistica, sito in via Mazzini, al civico 11. Al portatore di interesse, turista o a chiunque abbia curiosità, saranno presentate le aziende partecipanti all'iniziativa, e i loro prodotti, oltre che proposte visite in azienda; garantendo così la possibilità di scoprire maggiori dettagli sulla filiera produttiva, oltre a poter fare eventuali acquisti mirati nei luoghi di produzione. E' stato allestito uno show room ad hoc per le aziende partecipanti: con l'esposizione di prodotti e materiale informativo. Partecipano alla vetrina: diverse aziende eccellenti del territorio.



Un Hypebox?? per esporre i prodotti

«La Vetrina dispone, all'interno dei locali, di uno schermo per la visualizzazione dei video promozionali del territorio e delle aziende che hanno aderito al progetto Vetrina dell'Altolivenza. Avremo presto installato un Hypebox: uno showcase nel quale esporre un prodotto al di là di uno schermo trasparente sul quale compariranno le informazioni riguardanti quello specifico articolo - spiega Stefano Bit, amministratore unico di Livenza Servizi Mobilità, che ha collaborato al progetto per conto dell'amministrazione comunale -. Crediamo importante sottolineare la particolarità del progetto, nato per dare visibilità alle eccellenze del territorio altoliventino. Le eccellenze produttive del territorio rappresentano uno dei fiori all'occhiello della comunità, insieme alle risorse artistiche, culturali e storiche».



Orari per il pubblico

Anche altre realtà produttive del territorio possono aderire all'iniziativa. Per informazioni è possibile recarsi presso l'ufficio di via Mazzini, 11.

La Vetrina dell'Altolivenza e l'ufficio turistico sono a disposizione del pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18, sabato e domenica dalle 9 alle 13.