Lasciato dall'ex fidanzata si vendica sull'auto e le taglia le gomme

SACILE - Ennesima denuncia per stalking ai carabinieri. Tra minacce e molestie continue la donna, una 33enne di Pordenone, non ce la faceva più. Alla fine della scorsa estate aveva deciso di troncare la storia d'amore con un 45enne pordenonese e lui da allora non riusciva a darsi pace. Esasperata dall'ennesimo tormento, le aveva tagliato le gomme dell'auto, ha denunciato la cosa ai carabinieri di Sacile che sono intervenuti contro l'uomo per atti persecutori.