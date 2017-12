Scontro auto-camion sulla Cimpello-Sequals: un morto e un ferito

SPILIMBERGO - L'icidente mortale sulla strada regionale 177 tra Spilimbergo e Sequals è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 4 dicembre e ha coinvolto un automobile e un autocarro da 35 quintali. Come riportato da Il Messaggero Veneto ad avere la peggio è stato il conducente della vettura, Fabio Zilli 35enne di Spilimbergo, che ha invaso la corsia opposta dove stava sopraggiungendo il camion guidato da F.O., operaio 29enne residente a San Vito al Tagliamento, che non è riuscito ad evitare l'impatto. Lo scontro è stato talmente violento che l'automobile si è incuneata sotto le ruote del mezzo pesante. E' servito l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere il giovane che ha riportato gravissime ferite. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Spilimbergo in codice rosso è morto per i traumi riportati. L'autista dell'autocarro fortunatamente non è in pericolo di vita.

La strada è sta chiusa in entrambe le direzioni per la rimozione dei mezzi incidentati, posti sotto sequestro in attesa di accertamenti disposti dalla Procura di Pordenone. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e la bonifica della carreggiata e la Polstrada per eseguire i rilievi dell'incidente.