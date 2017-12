E’ in funzione il servizio "Emergenza freddo” promosso dal Comune di Pordenone

PORDENONE - «Quest’anno - precisa l’assessore competente Eligio Grizzo – c’è un maggior coordinamento tra pubblico e privato sociale ma anche con le parrocchie per affrontare e svolgere in mondo capillare il servizio. Abbiamo coinvolto in particolare i sodalizi che hanno sede nei singoli quartieri così da diventare un punto di riferimento immediato per le fasce sociali deboli e bisognose di aiuto. Si è formata quindi una rete strutturata di associazioni in grado di scambiare informazioni e rispondere alle esigenze di chiunque ne avesse bisogno, purché si trovi in stato di povertà e di solitudine».



Un foglio illustrativo con informazioni utili

A disposizione dei cittadini c’è già un foglio illustrativo con le informazioni utili per affrontare e superare l’emergenza; con orari di reperibilità, indirizzi, recapiti telefonici delle associazioni, tipi di servizio. Lo si trova negli uffici pubblici, nelle sedi di associazioni della rete che provvederanno a recapitarli ai propri contatti e in alcuni esercizi pubblici. Per contrastare il freddo, pur nei propri limiti sono gli stessi destinatari ad esser sollecitati ad attivarsi e osservare alcuni semplici comportamenti. Si consiglia di tenere sempre in evidenza il numero del proprio medico di famiglia e in caso di necessità urgente di chiamare la guardia medica o il pronto soccorso al 112 e così pure la Polizia o i Carabinieri.



Chi contattare

Per le richieste di aiuto, legate al trasporto di persone, la spesa, la farmacia o il soccorso alimentare ci si può rivolgere ai numeri 349 8766241 e 340 5900148 della Chiesa Evangelica Battista che risponde tutti i giorni dalle 8 alle 20. E’ attivo anche un servizio di emergenza idraulica per caldaie tel. 338 9356245.

La Croce Rossa Italiana può essere contattata allo 335 1919347 e risponde tutti i giorni dalle 10 alle 19, mentre l’Associazione Italiana fra Anziani offre il proprio servizio dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e la si può chiamare allo 345 6935537. L’Auser ha messo a disposizione il n tel.0434 43975 a cui risponde lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12. Anche il Comune è direttamente in prima linea sull’emergenza freddo; si possono contattare i Servizi sociali allo 0434 392611 che rispondono alle richieste di aiuto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 e il centralino della Polizia Locale ( n.tel 0434 392811) operativo dal lunedì a venerdì dalle 7.30 all’una di notte.



Alcuni suggerimenti

Il foglio illustrativo inoltre contiene alcuni consigli di carattere generale per combattere il freddo. Ecco quindi che si consiglia di regolare la temperatura degli ambienti, sui termosifoni va messa la classica vaschetta d’acqua , vanno isolate porte e finestre, i locali devono essere aerati per evitare che si formi il monossido di carbonio, va controllato il regolare funzionamento delle stufe elettriche e si deve fare attenzione alle borse d’acqua calda, ai bambini e alle persone anziane va misurata la temperatura corporea, è consigliato mantenere contatti con i vicini o oltre persone nelle medesime condizioni, non vanno bevuti gli alcolici e uscire di casa nelle ore meno fredde con idoneo abbigliamento. Tra l’adottare adeguati comportamenti e la capillarità dei servizi offerti quindi l’emergenza freddo si può tenere sotto controllo.