Inter e Pordenone: ‘194 di storia in campo: mai in serie B’

PORDENONE – Ha scelto l’ironia, il Pordenone Calcio, per la vigilia della partita più importante della sua storia, quella contro l’Inter. Sulla pagina Facebook della società neroverde, infatti, sono apparsi una serie di post che danno una lettura scanzonata della ‘sfida impossibile’ di San Siro.

Un esempio? ‘Inter-Pordenone. Una partita così pazza non puoi giocarla neanche alla Playstation’. O ancora, ‘194 di storia in campo: mai in serie B’, con a seguire il palmares della due squadre. Ogni giorno su Facebook viene pubblicata una ‘chicca’ di questo tipo per scandire i giorni che mancano al match, che si giocherà martedì 12 dicembre alla Scala del calcio, lo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Inutile dire che l’attesa che si respira in città è spasmodica, con qualche migliaio di tifoso neroverde pronto a ‘invadere’ il secondo anello blu di San Siro. Saranno una ventina i pullman in partenza dal Friuli alla volta della Lombardia. Una partita che, comunque vada, resterà nella storia della società pordenonese. Anche per l’atteggiamento con cui i friulani si stanno avvicinando alla sfida! #forzaramarri