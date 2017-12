Gli sfugge la motosega di mano, trasportato d'urgenza all'ospedale

VALVASONE ARZENE - Un uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale dopo essersi accidentalmente subamputato le dita della mano con una motosega. L'arnese dev'essergli sfuggito di mano mentre svolgeva dei lavori al suo domicilio, sito in via Fabris, verso le 14 di mercoledì 6 dicembre. Provocatosi un'importante emorragia arteriosa l'ambulanza è intervenuta in codice rosso portandolo immediatamente al Pronto Soccorso dell'ospedale di Pordenone.