Pordenonelegge, a Natale torna l'appuntamento con il crowdfunding della Festa del Libro

PORDENONE – Natale è alle porte ed è iniziata la corsa al regalo per le persone a noi care. Dal 10 al 20 dicembre, per soli dieci giorni nel conto alla rovescia verso il 2018, Pordenonelegge richiama l’attenzione del suo pubblico per programmare nuovi appuntamenti insieme alla Festa del Libro 2018, dal 19 al 23 settembre. Un regalo originale a se stessi o agli altri è 'Amici a Natale', il crowdfunding promosso dalla Fondazione Pordenonelegge.it: un modo per sostenere concretamente un evento che si apre al suo pubblico, e al tempo stesso per conquistare subito un posto a tu per tu con i grandi autori in arrivo.



Campagna 'Amico di Natale'

Regalare o regalarsi l’amicizia con la Festa del Libro significa acquistare 4, 7 o 12 codici che saranno garanzia di prelazione per scegliere gli incontri del cuore a Pordenonelegge 2018 e viverli in pole position. Il costo per 4 codici è di 25 euro; per 7 codici di 35 euro, per 12 codici di 55 euro. Chi avrà acquistato i codici potrà prenotare con prelazione nella settimana a loro dedicata dal 27 agosto al 2 settembre. Accedere alla campagna 'Amico di Natale' è semplice: è possibile effettuare la propria scelta online sul sito Pordenonelegge.it e lasciarsi guidare dal sistema, ma in alternativa gli sportelli della Fondazione Pordenonelegge.it a Palazzo Badini restano operativi dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17; venerdì solo dalle 9 alle 13. Per qualsiasi dettaglio o FAQ legato all’adesione 'Amici di Pordenonelegge' è sempre disponibile il link http://www.pordenonelegge.it/il-mio-pordenonelegge.



Pordenonelegge Shop

E in vista del Natale tornano i doni della festa del Libro e riapre anche pordenonelegge shop: per tutti gli ebook nel segno della poesia con i preziosi volumi della Collana Gialla e della nuova Gialla Oro, e inoltre tazze, grembiuli, quaderni e tanti altri gadget per noi e le persone più care. Il coloratissimo crowdfunding sostiene il progetto culturale di Pordenonelegge. I regali (a parte gli ebook acquistabili solo online) potranno essere acquistati in Fondazione anticipando la magia del festival sotto l'albero e pregustando la futura edizione. Gli uffici resteranno aperti fino al 22 dicembre per riaprire poi l’8 gennaio 2018.