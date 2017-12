Sequestrati 42 chili di marijuana: due albanesi e tre italiani arrestati

PORDENONE - Cinque persone sono state arrestate e 42 chili di marijuana sono stati sequestrati in un'operazione del Reparto operativo dei Carabinieri di Pordenone. Come riportato dall'Ansa l'operazione si é conclusa mercoledì 7 dicembre in tarda serata nella zona dei Centri commerciali di Fiume Veneto, alle porte della città capoluogo. In manette sono finiti due cittadini albanesi e tre italiani residenti a Fasano (Brindisi), tutti pluripregiudicati. Il sequestro fa seguito a un'analoga operazione dei mesi scorsi, quando i militari dell'Arma avevano bloccato un corriere con 72 chili di marijuana.