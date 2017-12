Mostra di Presepi Artigianali nell'ambito del #nataleapordenone

PORDENONE - In concomitanza delle feste natalizie la Pro Loco di Pordenone organizza una mostra di presepi artigianali realizzati dalla creatività artistica di artigiani del pordenonese e zone limitrofe. La rassegna 2017 (allestita a Palazzo Ricchieri) presenterà sessanta opere, prodotte con diversi materiali e tecniche, per dare vita a presepi di varie grandezze, ambientati in scenari delle più differenti nazioni.



Inaugurazione e orari per la visita

L’inaugurazione avverrà venerdì 8 dicembre alle 11.30 alla presenza delle autorità e degli artisti. Gli orari di apertura della mostra sono: dalle 15 alle 19, dal mercoledì alla domenica. Aperto anche il 6 gennaio. Chiusure previste per il giorno di Natale, Santo Stefano e il 1 gennaio. Ingresso gratuito. Per informazioni contattare la Pro Loco Pordenone chiamando il numero 0434 1770458 o scrivendo a prolocopordenone@alice.it.