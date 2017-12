Pordenone, manutenzione di edifici culturali comunali

PORDENONE - La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la manutenzione straordinaria di alcuni edifici culturali. «Continua quindi l’attività di consolidamento e preservazione del patrimonio pubblico - commentano il sindaco Alessandro Ciriani e l’assessore al patrimonio Walterv De Bortoli - di immobili di proprietà comunale che vanno adeguati alle esigenze strutturali ma anche sotto l’aspetto dei servizi così da migliore la fruizione della collettività e incrementarne la frequentazione».



I lavori

Al Museo civico di Storia naturale S. Zenari in via della Motta verrà sostituita la caldaia e le relative pompe, si provvederà al ripristino delle pitture e della pavimentazione di alcune sale e sarà adeguato l’ascensore esistente. Alla Galleria d’arte contemporanea A.Pizzinato in Villa Galvani verrà installata una nuova pompa di calore a servizio dell’impianto di riscaldamento. Altri interventi sono in programma per il Museo Archeologico di Torre, dove saranno sostituiti la caldaia e il chiller dell’impianto di riscaldamento e di raffrescamento. L’esecuzione dei lavori per una spesa di quasi 249 mila euro finanziata con le economie del quadro economico, proveniente del contributo regionale relativo al recupero di Palazzo Cevolin, è programmata per il prossimo anno.