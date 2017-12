Sacile-Maniago, festa per la riapertura della prima tratta

SACILE - La linea ferroviaria Sacile-Gemona è tornata attiva con la riapertura all'esercizio ferroviario della tratta Sacile-Maniago. Una grande festa per amministratori e cittadini saliti al bordo del treno storico messo a disposizione dalla Fondazione Fs, ma una grande festa anche per le migliaia di persone che hanno salutato l'arrivo del treno lungo la ferrovia e nelle stazioni dove ha fatto tappa, Budoia, Aviano e Montereale Valcellina. «Oggi non festeggiamo solo una promessa mantenuta, perché abbiamo intenzione di andare oltre nel progetto per questa tratta ferroviaria così importante per il territorio», ha affermato la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, rimarcando che questa linea in futuro «sarà dedicata a turismo, commercio e passeggeri».

L'obiettivo odierno è un punto di partenza e non un punto d'arrivo, dal momento che, ha annunciato la presidente, «stiamo lavorando al biglietto integrato treno-gomma e alla possibilità di far viaggiare almeno un treno storico al mese per promuovere il territorio». Il treno odierno ha percorso i 34 chilometri tra Sacile e Maniago trainato da una vaporiera a carbone a cui erano agganciate due carrozze 'Corbellini', una 'Centoporte', una serie 10.000 di prima classe, un bagagliaio a carrelli. La presidente Serracchiani ha viaggiato a bordo della carrozza storica di rappresentanza 'Grillo' assieme al vicepresidente della Regione Sergio Bolzonello, agli assessori regionali alle Infrastrutture e territorio, Mariagrazia Santoro, e alle Autonomie locali, Paolo Panontin. Con loro anche i sindaci e gli amministratori dei comuni della Pedemontana pordenonese, tutti rappresentati idealmente dal sindaco di Maniago, Andrea Carli, secondo il quale la riapertura della ferrovia «è un progetto che nasce dal basso, dalla volontà dei sindaci di ridare centralità a questa linea».



Al progetto di sviluppo della linea, infatti, si collegano «il completamento della ciclabile regionale FVG3 e una nuova modulazione del trasporto pubblico locale, per il quale i piani di sviluppo delle Unioni territoriali intercomunali prevedono ulteriori investimenti», sono state le parole di Carli. La linea farà parte delle 18 linee turistiche italiane ed è la prima in Italia a conciliare servizi turistici e trasporto pubblico locale. Lungo il viaggio, ad ogni sosta, il treno è stato festeggiato dalla popolazione locale e da numerosi cicloturisti accompagnati da rappresentanti del mondo dell'associazionismo che hanno animato l'evento, tra cui il Collis Chorus, il Gruppo folkloristico 'F. Angelica' di Aviano, la Corale polifonica Montereale, l'Associazione filarmonica Maniago e gli alunni della scuola primaria del capoluogo.