Tim Cup, -1 a Inter-Pordenone: pronta la maglia della storia

PORDENONE - Il Pordenone Calcio scenderà in campo martedì 12 dicembre con l'Inter alla Scala del Calcio (San Siro, fischio d'inizio alle 21, diretta Rai 2) con la seconda maglia. La speciale maglia della città, bianca con inserti rossi e il logo del Comune di Pordenone sul cuore (al posto del logo neroverde).



Svelata la divisa di gioco

Sul fronte della storica divisa che indosseranno capitan Stefani e compagni ci saranno Assiteca, il più grande broker assicurativo italiano, da anni partner del Pordenone, e Artesi, player italiano dell'arredobagno. Sul retro, sotto il numero, troverà posto il marchio di Crédit Agricole FriulAdria, che da tempo sostiene l'attività del Settore giovanile neroverde. Sulla spalla sinistra non può mancare la partnership sociale con l'Area Giovani del Cro di Aviano.



Partnership importanti

«La vicinanza di realtà così importanti, che ringrazio di cuore - dichiara il presidente Mauro Lovisa - testimonia la bontà del nostro progetto sportivo. Assiteca, già main sponsor di maglia in campionato, rappresenta la continuità, come FriulAdria che è da sempre vicina al Settore giovanile, il nostro futuro. Artesi è una bella new entry. Senza dimenticare la presenza dell’Area Giovani del Cro, a cui teniamo molto».