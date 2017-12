Sacile-Maniago: partenza del primo treno passeggeri

PORDENONE - Lunedì 11 dicembre alle 5.52 a Maniago è partito il nuovo corso della Ferrovia Pedemontana del Friuli. Impossibile non essere presenti a salutare il Minuetto…e vivere l'emozione di risentire il suono della campanella che annuncia la partenza del treno. Le luci finalmente accese della stazione e della banchina hanno accolto i pendolari che attendevano sul terzo binario il treno da Sacile; i locali della sala d’aspetto sono ancora chiusi e spogli, ma con certezza in settimana Rfi provvederà a renderli fruibili. Un paesaggio imbiancato dalla neve caduta durante la notte ha salutato la prima del Minuetto, di quel MD041 che proprio il 6 luglio 2012 sviò a Meduno.



Inaugurazione del servizio

Proprio quel Minuetto diventato famoso per il deragliamento ha avuto l’onore di inaugurare il servizio passeggeri: 7 persone sono salite a bordo del treno, sono i primi viaggiatori paganti della nuova Maniago-Sacile. Facce felici di studenti e pendolari che da 5 anni attendevano questo momento.

A Sacile invece sono stati 3 i passeggeri che sono saliti a bordo del R. 24861 delle 6.53 diretto a Maniago, pochini, visto che si tratta di una corsa scolastica, segno questo che la campagna informativa è stata deficitaria sul territorio. L’importante è continuare con determinazione a lavorare, iniziando a promuovere il servizio e correggendo in corsa ciò che non funziona (orari e coincidenze a Sacile).

Buona seconda vita ferrovia Pedemontana, prossima fermata Gemona del Friuli! #sacilegemonaintreno