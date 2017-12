Maniago, incendio nel ristorante cinese, va a fuoco la cucina

MANIAGO - Al ristorante cinese 'Jin Jia' l'incendio si è sviluppato verso le 22 di mercoledì 13 dicembre per un malfunzionamento della cappa di aspirazione. Poi il rogo si è esteso ai fornelli ed ha invaso parte della cucina. All'interno del locale, sito in via Dante Alighieri a Maniago, si trovava solo il titolare, che è rimasto intossicato respirando i fumi della combustione. Ad intervenire i vigili del fuoco e il personale medico di una ambulanza che ha portato l'uomo in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Il ristorante invece è stato dichiarato inagibile e i danni riportati sono ingenti. Le cause sono ancora in corso di accertamento.