Le stagioni e le olive, un incontro tecnico a Caneva di Pordenone

CANEVA - Il Comune di Caneva in collaborazione con l'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo e l'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica promuove un incontro tecnico dal titolo 'Le stagioni e le olive'. L’appuntamento è in programma per giovedì 14 dicembre alle 20.45 a Villa Frova di Caneva di Pordenone. Interverranno due tecnici dell’Ersa, Gianluca Gori che parlerà di come sia possibile una produzione biologica anche in Friuli Venezia Giulia, partendo dai risultati della sperimentazione cominciata due anni fa, e Marco Stocco, che si soffermerà sulla difesa dal clima e dalle infestazioni della mosca olearia. Sarà presente anche Daniela Peresson di Aiab. A moderare l’incontro sarà Ennio Scarbolo, sempre dell’agenzia regionale per lo sviluppo agricolo.