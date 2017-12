Il cadavere di una donna trovato nel fiume: in corso le indagini

PORDENONE - Il Noncello a Pordenone ha restituito il corpo che parrebbe essere di una donna. Il cadavere è stato rinvenuto nella zona che si trova dietro all'area della Fiera, nel primo pomeriggio di giovedì 14 dicembre, attorno alle 14, dalla polizia di Stato della Questura di Pordenone.

Ipotesi

Potrebbe trattarsi - come anticipa Il Gazzettino - della 35enne che era scomparsa nella giornata del 13 dicembre senza lasciare traccia. I familiari della donna hanno subito chiesto aiuto alle forze dell’ordine che hanno attivato un piano per le ricerche. I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti per il recupero della salma. La morte, secondo una primissima ipotesi, potrebbe essere avvenuta per annegamento. A definirlo con certezza saranno i dovuti accertamenti da parte delle autorità competenti. Sono già in corso le indagini.