All'Immaginario Scientifico di Pordenone si costruiscono biglietti d'auguri 'luminosi'

PORDENONE - I biglietti d'auguri più originali quest'anno si costruiscono al museo: domenica 17 dicembre durante l'orario di apertura (10-18) l'Immaginario Scientifico di Pordenone, a Torre, organizza un laboratorio in cui realizzare delle 'Christmas Card' luminose!



Il laboratorio di biglietti 'luminosi'

Il laboratorio prenderà il via alle 15: adulti e bambini da 8 anni in su (accompagnati da un adulto), potranno creare, sperimentare e mettere alla prova la propria manualità, con cartoncino, led e cavi elettrici, in un laboratorio di 'tinkering' (cioè un modo libero e creativo di esplorare la scienza) in cui realizzare i biglietti d'auguri più sorprendenti! Il costo dei laboratori è di 7 euro a persona, comprensivo di ingresso al museo. Iscrizioni tramite form online su www.immaginarioscientifico.it (nella pagina 'Calendario delle attività natalizie a Pordenone').



La domenica al museo

Domenica all'Immaginario Scientifico i visitatori di ogni età potranno addentrarsi nel mondo della scienza (non è necessario prenotare), sperimentando liberamente sui diversi 'exhibit hands-on', come gli specchi, i giochi di luci, ombre, forme e colori. Le bellissime immagini e le coinvolgenti musiche della multivisione 'Altromare' permettono poi di fare una singolare 'crociera sottomarina' attraverso uno degli ambienti più insoliti e inesplorati del globo, alla scoperta di creature strane e inquietanti, vulcani sottomarini e coloratissime barriere coralline. Ogni ora a partire dalle 15, infine, le visite al planetario permettono di scoprire le meraviglie e i segreti della volta celeste.