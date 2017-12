Natale a Pordenone continua con il concerto "Coro Primo Vere"

PORDENONE - Il 'Coro Primo Vere' di Roraipiccolo di Porcia è un coro a voci pari femminili che trae origine dal gruppo che, già negli anni ’70, accompagnava le funzioni liturgiche celebrate nella Chiesa di Sant’Agnese a Roraipiccolo di Porcia. Nel 1982 il coro diventa associato dell’Usci Fvg. Nello stesso anno, la formazione organizza la prima Rassegna di Musica Corale giunta quest’anno alla sua XXXVI edizione. Nel corso di questi trentasei anni di attività, il coro ha realizzato diversi scambi culturali con gruppi provenienti dall’Italia e dall’estero oltre a collaborare con diverse realtà della provincia di Pordenone per alcune realizzazioni fra le quali si ricorda la prestigiosa esecuzione dell’Oratorio 'St. Nicholas' di Britten sotto la direzione del M° Heltay. Il Coro organizza anche dal 1995 la manifestazione 'Concerti sul Sagrato' che, si tiene nel periodo estivo sul Sagrato tra le due Chiese di Sant’Agnese a Roraipiccolo di Porcia. Attualmente il coro è composto di 20 coriste ed è diretto dal 1998 dal M° Mario Scaramucci e, per i brani con accompagnamento pianistico, si avvale della collaborazione del M° Dewis Antonel​.​



Mario Scaramucci, direttore del coro

​Direttore del 'Coro Primo Vere' dal 1998, Mario Scaramucci è docente di teoria e solfeggio al Conservatorio 'Agostino Steffani' di Castelfranco (TV). È diplomato in organo, composizione organistica, musica corale, direzione di coro e clavicembalo al Conservatorio 'Benedetto Marcello' di Venezia, dove ha studiato sotto la guida di Elsa Bolzonello Zoia e Sergio de Pieri. ​Ha frequentato corsi di perfezionamento con W. Van de Pol (composizione organistica), Annaberta Conti (clavicembalo), Ireneusz Lukaszewski (direzione di coro), Jürgen Jürgens (direzione di coro), H. Vogel (organo), H. Davidsson (organo), B. Baroffio e N. Albarosa (canto gregoriano).​Ha al suo attivo più di novecento concerti come solista e in formazioni cameristiche e orchestrali, nonché come direttore di coro e di orchestra, in Italia e all'estero, alternando tali attività con quelle didattiche e della composizione. Si interessa di problemi inerenti l'interpretazione della musica antica, in particolare di quella cembalo - organistica dei secoli XVI, XVII e XVIII. Nel 1996 ha conseguito il Diploma di Merito al Torneo Internazionale di Musica di Varenna (LC) nella sezione dedicata all'organo. Dal 1983 al 1987 ha collaborato, come cembalista accompagnatore, ai Corsi Estivi Internazionali di Polcenigo. E' stato pianista accompagnatore del 'Chancel Choir' della base USAF di Aviano (PN). E' direttore del Coro femminile 'Primo Vere' di Porcia, del Coro Polifonico 'Città di Pordenone' ed è l'attuale direttore del Coro Femminile del Conservatorio 'Agostino Steffani' di Castelfranco Veneto.