Una raccolta fondi per la 14ma edizione del GospeLive Festival

PORDENONE - L’Associazione Pordenone Giovani è lieta di annunciare che mercoledì 13 Dicembre in occasione della prima data del 14mo GospeLive Festival sono stati raccolte offerte libere per sostenere i progetti della S.C. Pediatria e della Neonatologia di Pordenone. La cifra raggiunta è di 700 euro che sono stati consegnati nelle mani del Primario Roberto Dall’Amico e verranno utilizzati per aiutare le famiglie che stanno affrontando con i loro bambini questa brutta realtà. Sono diversi anni che la nostra associazione si impegna a raccogliere fondi per la Neonatologia di Pordenone e la Cooperativa San Mauro, che si occupa da oltre vent’anni di inserimento lavorativo di persone affette da disabilità, che sarà protagonista durante il concerto di Eric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers (Usa) che si terrà il 20 Dicembre 2017 alle 21 all’Auditorium Concordia di Pordenone.



14mo GospeLive Festival

Dopo il grande successo del primo concerto del 14mo GospeLive Festival che ha fatto registrare il tutto esaurito l’Ass. Cult. Pordenone Giovani, in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Pordenone, il Comune di Roveredo in Piano, il Comune di Cordenons e il Pordenone Blues Festival presentano Eric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers (Usa).

Un concerto di altissimo livello scoppiettante e festoso affidato all’abilità e alla direzione magistrale di Eric Waddell, front-man e leader dei The Abundant Life Gospel Singers, un gruppo di 21 elementi tra cantanti e musicisti che, grazie a lui, ha raggiunto un livello di perfezione vocale e musicale che ci ricorda le formazioni di Hezekiah Walker e Ricky Dillard, diventando uno dei cori di spicco del gospel americano. Nella sua carriera il coro ha condiviso il palco con leggende come, giusto per citarne qualcuna, Pastor Timothy Wright e Albertina Walker, Pastor Marvin Sapp, Vanessa Bell Armstrong e la leggendaria Dottie Peoples. Eric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers stanno lasciando un’impronta significativa anche nel mondo discografico dove hanno ricevu- to due riconoscimenti al Rhythm of Gospel Awards come miglior Cd Tradizionale dell’anno, Year & Best Performances by Choir/Director.

A Pordenone verranno a presentare il loro ultimo album 'The Church Sound', uscito a Marzo 2017. Il loro sound, un mix tra il gospel tradizionale con le nuove tendenze del contemporary gospel genera e sprigiona una fortissima carica emotiva che inebria e trascina anche gli spettatori meno abituati. Durante la serata saranno raccolte offerte libere per la Cooperativa San Mauro, un attività che si occupa da oltre vent’anni di inserimento lavorativo di persone affette da disabilità.



Biglietti e prevendite

Apertura biglietteria alle 19 con apertura porte alle 20.15. Ingresso posto unico 14 euro (con diritti di prevendita). Per informazioni: www.gospelivefestival.com - info@gospelivefestival.com - www.facebook.com/GospeLiveFestival