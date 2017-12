Pordenone Calcio, disponibili i mini-abbonamenti per il girone di ritorno

PORDENONE - Ritorno…al Bottecchia! Per vivere un grande girone di ritorno (9 gare, la prima venerdì 22 dicmebre con il Santarcangelo) il Pordenone Calcio presenta i mini-abbonamenti, possibile idea regalo per Natale. Nel costo dell’abbonamento è compresa la Supporter Card. Le tessere saranno sottoscrivibili al centro sportivo De Marchi (ufficio marketing) dal pomeriggio di martedì 19 dicembre (con orario 15-19). Per informazioni 348 8234864.



Prezzi

Tribuna centrale: intero 165 euro, ridotto over 65 e under 25 anni 112 euro, U16 58 euro. Tribuna laterale: 120 euro, ridotto over 65 e under 25 anni 92 euro, U16 28 euro. Tribuna laterale sud-est: intero 75 euro, ridotto over 65 e under 25 anni 62 euro, U16 20 euro. Gradinata locali: intero 5 euro, U16 2 euro. Gradinata locali intero 65 euro, ridotto over 65 e under 25 anni 52 euro, U16 20 euro.