Festa a base di marijuana a Sacile: segnalato un 28enne

SACILE - Nella serata di domenica 17 dicembre le forze dell'ordine della Compagna di Sacile sono intervenute nel comune pordenonese a seguito delle segnalazioni del vicinato che lamentava il disturbo della quiete pubblica e del diritto al risposo. Come riportato da Il Gazzettino, intervenuti sul posto hanno constatato che un giovane 28enne, in evidente stato di alterazione, teneva alto il volume della musica nella sua abitazione. Facendo poi una perquisizione in casa del ragazzo hanno rinvenuto marijuana e altro materiale per preparare e consumare la droga che è stato posto sotto sequestro amministrativo.