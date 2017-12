PORDENONE - Compra l'auto nuova e 48 ore dopo i carabinieri gliela sequestrano. E' quanto riportato da Il Gazzettino ed è successo a Porcia nel pomeriggio di sabato 16 dicembre. L'automobilista era stato fermato per un normale controllo su strada ma apparso 'confuso' era stato invitato a sottoporsi al test antidroga; l'uomo, un 40enne di Azzano Decimo, rifiuta. Non potendo far chiarezza sulla vicenda le forze dell'ordine gli hanno ritirato la patente per probabile assunzione di sostanze stupefacenti e messo sotto sequestro l'auto. Il veicolo, una Bmw Serie 2 immatricolata solamente 48 ore prima, è stata affidata all'uomo che dovrà tenerla in custodia nel garage di casa.