Scontro auto scooter a Maniago, un ferito

MANIAGO - L'incidente è avvenuto martedì 19 dicembre, intorno alle 16.10. In via San Rocco, a Maniago, un'auto e uno scooter si sono scontrati. Il motorino è finito a terra e il motociclista, un 61enne, ha riportato un trauma alla spalla. Una volta intervenuti i soccorsi è stato trasferito in codice verde al Pronto Soccorso di Spilimbergo.