Natale a Pordenone è: biblioteca, concerto di Natale, Gospel

PORDENONE - Mercoledì 20 dicembre alle 18, nella sala conferenze 'Teresina Degan' della Biblioteca Civica in piazza XX Settembre è in programma la lettura scenica de 'La viaggiatrice di Natale' interpretata da Viviana Piccolo. Il testo di Silvia Lorusso Del Linz è incentrato sulle festività natalizie: l’incontro si snoda attraverso le impressioni raccolte da un’insolita viaggiatrice, in stile Mary Poppins, che percorre, fra la notte del 24 e 25 dicembre, diverse località sparse fra i paesi del mondo per conoscere i differenti modi di festeggiare il Natale. Spostandosi a bordo di treni e aerei, in un fantastico viaggio che travalica il concetto di spazio-tempo, la viaggiatrice tratteggiata dalla penna dell’autrice si sofferma sugli usi e costumi che caratterizzano i diversi festeggiamenti natalizi, fra piatti tipici, decorazioni, abiti. In Francia, ad esempio, i bambini mettono sul davanzale esterno le loro scarpe per ricevere i doni; i bambini inglesi lasciano invece, fuori della porta di casa, una carota per le renne di Babbo Natale; in Romania i giovani si spostano da una casa all’altra intonando i 'colinde', i tradizionali canti natalizi. Un percorso brillante e ricco di aneddoti, che porterà alla luce i vari aspetti che caratterizzano le celebrazioni natalizie, che hanno tutti un unico intento: la gioia di riunirsi e di stare insieme.



Concerto di Natale

Mercoledì 20 dicembre alle 20.30, il coro e orchestra della Scuola Lozer escono dal loro territorio, il quartiere Torre, per portare per la prima volta nel Duomo Cittadino, grazie la supporto del gruppo Alpini Torre, Tutte le note del Natale. A esibirsi saranno circa 120 ragazzi e ragazzi nelle diverse formazioni: coro, orchestra, ensemble di chitarre ed ensemble di flauto dolce. L’orchestra è composta da violino, pianoforte, chitarra, clarinetto e flauto traverso. Da quest’anno, grazie al sostegno del Comune di Pordenone si sono aggiunti anche percussioni e tromba, in collaborazione con la Filarmonica Città di Pordenone, e canto. Si aggiunge inoltre anche una giovane arpista che studia esternamente alla scuola. Il concerto esprime il lavoro fatto dagli insegnati nel primo trimestre, non solo nella classe indirizzo musicale, ma in tutta la scuola. Direttrici e maestre preparatrici del coro e del gruppo strumentale dei flauti dolci sono Fiorella Mattiuzzo e Cinzia Del Col, direttore dell’orchestra è Piero Ricobello. Il concerto e il lavoro di preparazione durante l’anno si svolgono in collaborazione tra tutti gli insegnanti: Anna Baratella, per il pianoforte, Giovanni La Porta per il violino, Piero Ricobello per il clarinetto, Angela Tagliariol per la chitarra. Durante la serata l’associazione Torre in musica promuoverà una raccolta fondi per finanziare ulteriormente le attività musicali di tutto l’istituto comprensivo, al favore del quale va anche il progetto un violoncello per l’orchestra sostenuto dalla Fondazione Pia Baschiera Tallon.



Gospel Live 2017

Mercoledì 20 dicembre alle 21 all’Auditorium Concordia, per il Gospel Live 2017 a salire sul palco saranno Eric Waddell & the Abundant life gospel singers, che daranno vita a un concerto di altissimo livello scoppiettante e festoso affidato all’abilità e alla direzione magistrale di Eric Waddell, front-man e leader dei The Abundant Life Gospel Singers, un gruppo di 21elementi tra cantanti e musicisti che, grazie a lui, ha raggiunto un livello di perfezione vocale e musicale che ricorda le formazioni di Hezekiah Walker e Ricky Dillard, diventando uno dei cori di spicco del gospel americano. Nella sua carriera il coro ha condiviso il palco con leggende come Pastor Timothy Wright e Albertina Walker, Pastor Marvin Sapp, Vanessa Bell Armstrong e la leggendaria Dottie Peoples. Eric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers stanno lasciando un’impronta significativa anche nel mondo discografico dove hanno ricevuto due riconoscimenti al Rhythm of Gospel Awards come miglior Cd Tradizionale dell’anno, Year & Best Performances by Choir/Director. A Pordenone verranno a presentare il loro ultimo album "The Church Sound", uscito a Marzo 2017. Il loro sound, un mix tra il gospel tradizionale con le nuove tendenze del contemporary gospel genera e sprigiona una fortissima carica emotiva che inebria e trascina anche gli spettatori meno abituati. Durante la serata saranno raccolte offerte libere per la Cooperativa San Mauro, una attività che si occupa da oltre vent’anni di inserimento lavorativo di persone affette da disabilità.