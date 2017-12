L'Immaginario Scientifico di Pordenone rimarrà aperto a Santo Stefano e il 1° gennaio

PORDENONE - Le feste quest'anno hanno il sapore della scoperta: l'Immaginario Scientifico di Pordenone, a Torre, sarà aperto martedì 26 dicembre, dalle 10 alle 18, e lunedì 1° gennaio, dalle 14 alle 18. Maggiori informazioni su tutte le attività del periodo natalizio sono disponibili sul sito www.immaginarioscientifico.it, dove è anche possibile anche iscriversi alla newsletter, oppure sulla pagina Facebook dell'Immaginario Scientifico.



Parola d'ordine: sperimentare!

Sperimentare con gli 'exhibit' interattivi, che permettono di scatenare fenomeni naturali premendo un bottone o girando una manovella, ammirare spettacolari immagini di scienza accompagnate da musiche emozionanti: questo è il modo in cui al museo della scienza interattivo e sperimentale ci si può immergere in un mondo in cui la scienza è stupefacente, vicina, coinvolgente.



Visite al planetario

Ma non è tutto, il 26 dicembre ci saranno anche delle visite al planetario davvero speciali che mostreranno la 'Volta celeste anno zero': adulti e bambini da 6 anni in su potranno fare un viaggio nel passato, alla scoperta del cielo degli antichi, per capire come lo vedevano e come sono cambiati i pianeti e le stelle in più di 2000 anni. Le visite al planetario sono dedicate ad adulti e bambini da 6 anni in su, con iscrizioni sul posto. Il museo è invece adatto a tutte le età e non è necessario prenotare.