Incendio a San Quirino alla Listo Parquet, ingendi i danni

SAN QUIRINO - La combustione alla Listo Parquet, azienda pordenonese che si trova nella zona industriale, è avvenuta attorno alle 20 di martedì 19 dicembre. Come riportato da Il Gazzettino ad incendiarsi il materiale che si trovava all'interno di un silo. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Maniago e di Pordenone che sono riusciti a domare le fiamme. Ingenti i danni causati ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Nella mattinata di mercoledì 20 dicembre i dipendenti si sono subito messi all'opera per agevolare la riattivazione dell'impianto benchè l'accaduto abbia compromesso le loro ferie natalizie. Le cause del rogo sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco.