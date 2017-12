Anziana cade in casa: soccorsa da vigili del fuoco e 118

FIUME VENETO - Della donna non si avevano notizie da giorni. Il figlio preoccupato delle mancate risposte alle sue telefonate ha quindi chiamato il numero unico per le emergenze chiedendo l'intervento dei soccorsi. I vigili del fuoco e il personale medico del 118 una volta entrati nell'abitazione hanno trovato l'anziana, da due giorni riversa sul pavimento di casa impossibilitata ad alzarsi. Caduta a causa di un mancamento non era riuscita a riprendersi e a chiedere aiuto. Trasportata all'ospedale in ambulanza non è in pericolo di vita.