Xmas Challenge: quadrangolare amichevole tra Pordenone, Padova, Treviso e Cordenons

PORDENONE - Per festeggiare l’arrivo del Natale, Insieme per Pordenone Volley ha organizzato la prima edizione del 'XMas Challenge', quadrangolare amichevole riservato alla categoria Under 16 maschile, nel quale scenderanno in campo oltre ai ragazzi del Pordenone Volley, anche Futura Cordenons, Kosmos Volley Treviso e Pallavolo Padova. «Ci aspettiamo un quadrangolare di ottimo livello - commenta il dirigente sportivo Federica Babuin – per tutti gli atleti sarà l’occasione per una giornata di confronto diretto tra vicini di casa, che siamo sicuri, gioverà a tutte le formazioni in gioco in questo periodo di pausa».



Gli incontri in programma

Gli incontri, partiranno con l’anticipo tra Pordenone Volley e Futura Cordenons, in programma venerdì 22 dicembre alle 18.30 nella Palestra di Borgomeduna e proseguiranno sabato 23 dicembre presso il PalaGallini di Pordenone, a partire dalle 9.30 con il match tra Pordenone Volley e Kosmos Volley Treviso e poi a seguire Futura Cordenons e Pallavolo Padova. Nel pomeriggio, dalle 14.30 poi, si disputeranno gli ultimi incontri con le premiazioni in programma al termine della gara tra Pordenone Volley e Pallavolo Padova prevista per le 17.